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侯俊偉側重減債穩市場 暫忘英國增長無力

國際 22:08 2022/11/22

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今日續談英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）上周公布的秋季財政預算案。對於這份預算，金融市場初步反應正面，僅是能源業暴利稅急增至35%，兼且徵收範圍擴大至發電企業的措施令人稍為意外，英國債息及英鎊得以雙雙企穩。

...

撰文 : 嚴智勇

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