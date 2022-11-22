侯俊偉側重減債穩市場 暫忘英國增長無力 國際 22:08 2022/11/22 分享： 分享： 今日續談英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）上周公布的秋季財政預算案。對於這份預算，金融市場初步反應正面，僅是能源業暴利稅急增至35%，兼且徵收範圍擴大至發電企業的措施令人稍為意外，英國債息及英鎊得以雙雙企穩。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 相關文章 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 2022/11/17 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 2022/11/16 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 不想被監管 便要接受FTX之亂 2022/11/14 不想被監管 便要接受FTX之亂 美就業太失衡 通脹回落速度受限 2022/11/13 美就業太失衡 通脹回落速度受限 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 2022/11/10 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 你可能感興趣 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 21:45 2022/11/17 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 21:00 2022/11/16 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 不想被監管 便要接受FTX之亂 22:55 2022/11/14 不想被監管 便要接受FTX之亂 政治 財政政策 債券 侯俊偉 辛偉誠 財政預算案 減稅 補貼 英國保守黨 英國