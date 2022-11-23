諾偉：亞太商用物業有長遠機遇

通脹預期高企、衰退陰霾籠罩、地緣風險升温，都為環球經濟帶來不確定性。不過，諾偉（Nuveen）房地產亞太研究部相信，亞太區仍有大量未開發的新生行業，此舉會為商用物業市場帶來布局長遠投資的機遇。

全球經濟

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