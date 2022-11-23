諾偉：亞太商用物業有長遠機遇 財金專欄 2022/11/23 分享： 分享： 通脹預期高企、衰退陰霾籠罩、地緣風險升温，都為環球經濟帶來不確定性。不過，諾偉（Nuveen）房地產亞太研究部相信，亞太區仍有大量未開發的新生行業，此舉會為商用物業市場帶來布局長遠投資的機遇。 全球經濟 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Harry Tan 諾偉（Nuveen）房地產亞太研究部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 名家觀點 - Nuveen：亞太地區有條件抵禦經濟風暴 2022/11/22 Nuveen：亞太地區有條件抵禦經濟風暴 施羅德：能源轉型是結構性機遇 2022/11/22 施羅德：能源轉型是結構性機遇 信銀國際卓亮：美元指數回調對人民幣匯率支持有限 2022/11/18 信銀國際卓亮：美元指數回調對人民幣匯率支持有限 宏利投資管理：亞洲可持續債券擺脫陰霾 2022/11/18 宏利投資管理：亞洲可持續債券擺脫陰霾 中金：中國經濟漸回正常軌道 2022/11/17 中金：中國經濟漸回正常軌道 新冠肺炎疫情 通脹 外滙 外滙儲備 人民幣 日圓 銀行 美元