逾百人擬出戰人大 料最終半數去馬

36名港區人大代表的換屆選舉，提名期今日開始，據知，逾百人有意出戰，競爭比想像中激烈，而終極協調工作還在進行中，各人至今尚未收到去馬的綠燈，但最快今日有協調結果，且最終或只有約50人去馬。

今起提名期

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