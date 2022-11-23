逾百人擬出戰人大 料最終半數去馬 財金專欄 2022/11/23 分享： 分享： 36名港區人大代表的換屆選舉，提名期今日開始，據知，逾百人有意出戰，競爭比想像中激烈，而終極協調工作還在進行中，各人至今尚未收到去馬的綠燈，但最快今日有協調結果，且最終或只有約50人去馬。 今起提名期 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超外訪中招 8隨員為何無恙？ 2022/11/22 李家超外訪中招 8隨員為何無恙？ 有政戲 - 李家超泰國APEC行 場內場外皆精采 2022/11/21 李家超泰國APEC行 場內場外皆精采 有政戲 - 譚耀宗退人大常委 林鄭接棒「不可能」？ 2022/11/18 譚耀宗退人大常委 林鄭接棒「不可能」？ 有政戲 - 駱惠寧分享二十大精神 港優勢更凸顯 2022/11/17 駱惠寧分享二十大精神 港優勢更凸顯 有政戲 - 李家超不再談0+0 背後有何玄機？ 2022/11/16 李家超不再談0+0 背後有何玄機？ 政治 選舉 人大常委 立法會 民建聯 譚耀宗 李慧琼 經民聯 梁美芬 補選