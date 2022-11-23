通脹會否再臨 還看敏感價格 財金專欄 2022/11/23 分享： 分享： 今年全球經濟話題持續有通脹陰雲，但中國經濟沒有通脹二字。最新的10月數據，中國國家統計局還說全國居民消費價格只是「溫和上漲」，但近日中國人行貨幣政策三季報，重提通脹還要求「高度重視」，由之引起通脹會否 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 樓市興衰 奇論疊出 2022/11/22 樓市興衰 奇論疊出 國情知聞 - 人行幣策 轉攻為守？ 2022/11/21 人行幣策 轉攻為守？ 國情知聞 - 中國經濟界 怎解讀「後疫情時代」 2022/11/19 中國經濟界 怎解讀「後疫情時代」 國情知聞 - 防疫兩條軌 慢轉彎軟着陸 2022/11/18 防疫兩條軌 慢轉彎軟着陸 國情知聞 - 經濟常態式回歸 還迎關鍵挑戰 2022/11/17 經濟常態式回歸 還迎關鍵挑戰 經濟 中國 通脹 貨幣政策 電力 國家統計局 煤 豬肉 用電量 豬價