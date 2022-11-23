通脹會否再臨 還看敏感價格

今年全球經濟話題持續有通脹陰雲，但中國經濟沒有通脹二字。最新的10月數據，中國國家統計局還說全國居民消費價格只是「溫和上漲」，但近日中國人行貨幣政策三季報，重提通脹還要求「高度重視」，由之引起通脹會否

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