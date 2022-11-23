英工黨劍指移民 上台改行計分制？

受新冠肺炎疫情影響，全球多國這兩年都面臨勞動力嚴重不足的難題，英國疊加脫歐之苦，情況更是雪上加霜。誰估到兩年後極大機會上台的工黨，執政後竟打算進一步收緊工作及移民簽證，甚至效法澳洲及加拿大等地一樣改行

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