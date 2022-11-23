  • 23°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 01:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英工黨劍指移民 上台改行計分制？

財金專欄 2022/11/23

分享：

分享：

受新冠肺炎疫情影響，全球多國這兩年都面臨勞動力嚴重不足的難題，英國疊加脫歐之苦，情況更是雪上加霜。誰估到兩年後極大機會上台的工黨，執政後竟打算進一步收緊工作及移民簽證，甚至效法澳洲及加拿大等地一樣改行

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

英國工黨劍指移民 上台改行計分制？
2022/11/22
英國工黨劍指移民 上台改行計分制？
國金札記 - 英財相減債穩市場 暫難兼顧刺激經濟
2022/11/22
英財相減債穩市場 暫難兼顧刺激經濟
國金札記 - 英加稅不利投資 買樓炒股要留神
2022/11/21
英加稅不利投資 買樓炒股要留神
國金札記 - 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州
2022/11/18
特朗普有無戲唱 還看佐治亞州
C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時
2022/11/17
C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時
英國 經濟 疫情 人口 移民 約翰遜 脫歐 簽證 BNO 辛偉誠

上一篇文章

電費急升損民生 潔能轉型早籌謀

下一篇文章

通脹會否再臨 還看敏感價格
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

領展派息具吸引力
領展派息具吸引力
宏觀眼界 - 中國的下半場
中國的下半場
氣候補償創歷史 落實方為真考驗
氣候補償創歷史 落實方為真考驗
奧根定律仍見影 失業未升終會升
奧根定律仍見影 失業未升終會升
投資坐標 - 包包股各有前因莫羨人！
包包股各有前因莫羨人！
有政戲 - 李家超泰國APEC行 場內場外皆精采
李家超泰國APEC行 場內場外皆精采