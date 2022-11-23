英工黨劍指移民 上台改行計分制？ 財金專欄 2022/11/23 分享： 分享： 受新冠肺炎疫情影響，全球多國這兩年都面臨勞動力嚴重不足的難題，英國疊加脫歐之苦，情況更是雪上加霜。誰估到兩年後極大機會上台的工黨，執政後竟打算進一步收緊工作及移民簽證，甚至效法澳洲及加拿大等地一樣改行 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英國工黨劍指移民 上台改行計分制？ 2022/11/22 英國工黨劍指移民 上台改行計分制？ 國金札記 - 英財相減債穩市場 暫難兼顧刺激經濟 2022/11/22 英財相減債穩市場 暫難兼顧刺激經濟 國金札記 - 英加稅不利投資 買樓炒股要留神 2022/11/21 英加稅不利投資 買樓炒股要留神 國金札記 - 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 2022/11/18 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 2022/11/17 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 英國 經濟 疫情 人口 移民 約翰遜 脫歐 簽證 BNO 辛偉誠