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明年市場展望 投資早着先機（第二版）

研究報告 16:20 2022/11/23

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宏觀經濟前景，有助投資部署。中金海外的研究報告作出2023年展望，提出美國看通脹、中國看增長、全球看美元和歐洲看供給的觀點，並闡述了三條路徑（基準、樂觀和悲觀路徑）及相關的配置策略，好讓各位早握先機！

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2023年展望：

主綫︰從融資成本抬升（通脹與緊縮）到投資回報率下行（衰退與寬鬆）的交易。

節奏︰欲揚仍需先抑；「兩朵烏雲」，一是通脹和緊縮下行斜率；二是明年二季度更多衰退壓力。

資產︰從當前現金到國債、再到黃金和成長股。三步走︰

1）預測美國年底加息降速；

2）預測美國明年一季度末通脹回落到約5%，美聯儲加息進入尾聲，利率下行打開更大空間；股市分子端壓力增大；

3）預測美國二季度末通脹回到約3%，衰退壓力下，寬鬆預期推動實際利率快速下行，黃金彈性更大，成長股迎來配置時機

美債高點3.8至4%，年底3至3.2%；美元強勢到上半年，黃金彈性在二季度後。

全球︰美國看通脹、中國看增長、全球看美元、歐洲看供給。

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撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

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