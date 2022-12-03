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2023年投資前瞻（第三版）

研究報告 07:39 2022/12/03

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宏觀經濟前景，有助投資部署。中金海外的研究報告作出2023年展望，提出美國看通脹、中國看增長、全球看美元和歐洲看供給的觀點，並闡述了三條路徑（基準、樂觀和悲觀路徑）及相關的配置策略，好讓各位早握先機！

    點擊圖片放大
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2023年展望：

主綫︰從融資成本抬升（通脹與緊縮）到投資回報率下行（衰退與寬鬆）的交易。

節奏︰欲揚仍需先抑；「兩朵烏雲」，一是通脹和緊縮下行斜率；二是明年二季度更多衰退壓力。

資產︰從當前現金到國債、再到黃金和成長股。三步走︰

1）預測美國年底加息降速；

2）預測美國明年一季度末通脹回落到約5%，美聯儲加息進入尾聲，利率下行打開更大空間；股市分子端壓力增大；

3）預測美國二季度末通脹回到約3%，衰退壓力下，寬鬆預期推動實際利率快速下行，黃金彈性更大，成長股迎來配置時機

美債高點3.8至4%，年底3至3.2%；美元強勢到上半年，黃金彈性在二季度後。

全球︰美國看通脹、中國看增長、全球看美元、歐洲看供給。

★★季季新出電子書－新書預告★★
加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

 

...

撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

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