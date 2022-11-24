  • 22°C
香港時間 : 20221124日 (週四) 21:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

從美日房地產泡沫 看內房危機（第二版）

研究報告 20:25 2022/11/24

分享：

分享：

本文第一版已簡單說明美國及日本房地產危機的起因，還有見底回升過程及其推動見底的原因。至於中國房地產，其實未必如美、日房地產危機般差，但中長綫的確有走下坡的原因。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

首先，最多讀者關注的負債方面，雖然中國居民槓桿率在近十年來快速提升，但仍低於美國目前的水平（圖七）。另看日本居民的槓桿率在1990年底達到68.4%的階段性峰值後，震盪下行至2016年6月的59.4%的階段性低點，其後再上行至2021年底的67.6%。而中國居民的槓桿率以更快的速率上行至2022年3月底的61.4%，升越日本2016年6月階段性低點。

內房企業仍有減負債空間

不過，在房地產開發企業層面，截止2022年6月底，中國上市開發商剔除預收款項及合同負債的資產負債率下降至69.1%（資產負債率為77.9%），總體上高過日本房企目前的水平（圖八）。海通証券認為，後續中國房地產企業偏高的負債率在未來有進一步下行的空間。

另外，但是中國人口步入負增長階段（圖九），加上海通証券預期中國城鎮化在2021年底達到約64.7%後，未來城镇化率上升速率將逐步趨緩（圖十）

    點擊圖片放大

因此，海通証券判斷，中國在未來20年，商品房需求將先在18萬億元人民幣左右徘徊幾年（圖十一），之後逐步回落，而商品房销售金额的增速或将持续下降......

延伸閱讀：

內房股大升 融資再有利好消息 最壞情況已過？關鍵在......

中金：降準降息預期再起（第三版）

央企迎價值重估 內銀板塊續漲（附港股央企名單）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於11月24日 03：26】

內房債務危機不單止衝擊內房股，更波及內險股、內銀股，並且影響房地產相關產業鏈的股份，困擾近1年多中港股市。海通証券借鏡10餘年前爆發的美國次級按揭危機，以及上世紀日本泡抹經濟，推斷今次內房危機。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

美国次級按揭貸款危機（Subprime Crisis）（下稱「次按危機」）是指一場發生於2008年在美國，因次級抵押貸款機構破產、投資基金被迫關閉、股市劇烈震盪引起的金融風暴（部分媒體更形容為「金融海嘯」）。它致使全球主要金融市場出現流動性不足危機。

然而次按危機是從2006年春季開始萌芽，並逐步顯現，而對各金融機構及經濟層面的傳導，詳見圖一。次按危機到2007年8月開始蔓延到美國、歐盟和日本等世界主要金融市場......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

圖表及數據資料來源：海通証券2022年11月22日報告

編輯：蕭悅潾

延伸閱讀：

專訪「英SIR」黃國英 談港股美股最新部署下一頁

中、美最新經濟數據分析，詳見：【中國】【美國

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

內房股大升 融資再有利好消息 最壞情況已過？關鍵在......
今日
內房股大升 融資再有利好消息 最壞情況已過？關鍵在......
中金：降準降息預期再起（第三版）
今日
中金：降準降息預期再起（第三版）
央企迎價值重估 內銀板塊續漲（附港股央企名單）
今日
央企迎價值重估 內銀板塊續漲（附港股央企名單）
ING彭藹嬈：寬防疫措施或刺激內地零售復甦（第二版）
2022/11/16
ING彭藹嬈：寬防疫措施或刺激內地零售復甦（第二版）
景順Kristina Hooper：美通脹終低過預期 兩情境剖析（第二版）
2022/11/16
景順Kristina Hooper：美通脹終低過預期 兩情境剖析（第二版）

你可能感興趣

內房股大升 融資再有利好消息 最壞情況已過？關鍵在......
今日 19:44
內房股大升 融資再有利好消息 最壞情況已過？關鍵在......
中金：降準降息預期再起（第三版）
今日 20:44
中金：降準降息預期再起（第三版）
央企迎價值重估 內銀板塊續漲（附港股央企名單）
今日 20:21
央企迎價值重估 內銀板塊續漲（附港股央企名單）

知多啲

中金：降準降息預期再起（第三版）
中金：降準降息預期再起（第三版）
央企迎價值重估 內銀板塊續漲（附港股央企名單）
央企迎價值重估 內銀板塊續漲（附港股央企名單）
ING彭藹嬈：寬防疫措施或刺激內地零售復甦（第二版）
ING彭藹嬈：寬防疫措施或刺激內地零售復甦（第二版）
瑞銀Jonathan Pingle：聯儲局12月將加息0.5厘 但還有多次加息
瑞銀Jonathan Pingle：聯儲局12月將加息0.5厘 但還有多次加息

最新專欄文章

中金：降準降息預期再起（第三版）
今日
中金：降準降息預期再起（第三版）
展望23年 原油供需格局現矛盾 天風證券料布蘭特期油價中樞或在每桶100美元（第三版）
今日
展望23年 原油供需格局現矛盾 天風證券料布蘭特期油價中樞或在每桶100美元（第三版）
央企迎價值重估 內銀板塊續漲（附港股央企名單）
今日
央企迎價值重估 內銀板塊續漲（附港股央企名單）
李克強國常會提降準 幾時？影響幾何？
今日
李克強國常會提降準 幾時？影響幾何？
港股的「牛一」悄悄來了麼？（第二版）
今日
港股的「牛一」悄悄來了麼？（第二版）
加息 日本 美國 通脹 按揭貸款 人口 經濟數據表現

上一篇文章

中金：降準降息預期再起（第三版）

下一篇文章

中國11月零售銷售有望翻盤？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

李克強國常會提降準 幾時？影響幾何？
李克強國常會提降準 幾時？影響幾何？
明年投資前瞻 洞悉市場先機（第三版）
明年投資前瞻 洞悉市場先機（第三版）
從美日房地產泡沫 看內房危機（第二版）
從美日房地產泡沫 看內房危機（第二版）
港股的「牛一」悄悄來了麼？（第二版）
港股的「牛一」悄悄來了麼？（第二版）
加息步伐 美息口預期5厘見頂 明年底才會減息
加息步伐 美息口預期5厘見頂 明年底才會減息
瑞銀Jonathan Pingle：聯儲局12月將加息0.5厘 但還有多次加息
瑞銀Jonathan Pingle：聯儲局12月將加息0.5厘 但還有多次加息