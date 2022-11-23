承接早一晚美股略為下跌，亞太區股市周二呈現拉据局面，內地股市榮辱互見，港股繼續有回吐，南韓及東南亞股市亦普遍略為向下，澳洲和菲律賓股市則略為造好。內地疫情續升溫，影響區內投資氣氛，西方財經媒體及專家又

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入