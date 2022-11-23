略減派息只待分拆！ 財金專欄 02:30 2022/11/23 分享： 分享： 承接早一晚美股略為下跌，亞太區股市周二呈現拉据局面，內地股市榮辱互見，港股繼續有回吐，南韓及東南亞股市亦普遍略為向下，澳洲和菲律賓股市則略為造好。內地疫情續升溫，影響區內投資氣氛，西方財經媒體及專家又 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 包包股各有前因莫羨人！ 2022/11/22 包包股各有前因莫羨人！ 投資坐標 - 高息便有得升！ 2022/11/18 高息便有得升！ 投資坐標 - 石家庄式放寬搞邊科？ 2022/11/16 石家庄式放寬搞邊科？ 投資坐標 - 又一隻高息股報喜！ 2022/11/15 又一隻高息股報喜！ 投資坐標 - 一個數據全線轉向的威力! 2022/11/11 一個數據全線轉向的威力! 美股 嘉利國際（01050） 鷹美(國際)（02368） 東方表行（00398） 中國移動（00941） A股 港股 派息 派息比率 每股盈利