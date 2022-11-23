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略減派息只待分拆！

財金專欄 02:30 2022/11/23

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承接早一晚美股略為下跌，亞太區股市周二呈現拉据局面，內地股市榮辱互見，港股繼續有回吐，南韓及東南亞股市亦普遍略為向下，澳洲和菲律賓股市則略為造好。內地疫情續升溫，影響區內投資氣氛，西方財經媒體及專家又

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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