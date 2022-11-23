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央企迎價值重估 內銀股大漲

研究報告 12:43 2022/11/23

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中字股連日來炒上，內銀股繼基建股後亦大漲。

截至11月23日中午收報，內銀股農行 （01288） 領漲8%、招行 （03968） 大漲2%；工行 （01398） 、郵儲行 （01658） 等升逾1%。

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專訪「英SIR」黃國英 談港股美股最新部署【下一頁

證監會主席易會滿於11月21日在金融街論壇年會上表示，把握好不同類型上市公司的估值邏輯，探索建立具有中國特色的估值體系。

當中所指的「中國特色估值體系的核心」，可解讀為正確評估上市國企價值。

有關決策層在當前時點指出上述綱要，申銀萬國證券認為兩大原因：

（1）促進國企改革、加速資本運作

「在歷史上，由於考核資產證券化率，不少國企以上市為最終目的，而非將上市作為暢通融資渠道、進一步做大做強的手段。」

這使得部分國企在上市後「躺平」……

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第二版更新於 12：42 新增內房股22年及23年每股盈利增長預測組圖

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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