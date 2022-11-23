央企迎價值重估 內銀股領漲（第三版）

中字股連日來炒上，內銀股繼基建股後亦大漲。

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專訪「英SIR」黃國英 談港股美股最新部署【下一頁】

證監會主席易會滿於11月21日在金融街論壇年會上表示，把握好不同類型上市公司的估值邏輯，探索建立具有中國特色的估值體系。

當中所指的「中國特色估值體系的核心」，可解讀為正確評估上市國企價值。

有關決策層在當前時點指出上述綱要，申銀萬國證券認為兩大原因：

（1）促進國企改革、加速資本運作

「在歷史上，由於考核資產證券化率，不少國企以上市為最終目的，而非將上市作為暢通融資渠道、進一步做大做強的手段。」

這使得部分國企在上市後「躺平」，缺乏其作為公眾公司的意識，和市場溝通不到位，進而導致估值過低、甚至破淨，這極大阻礙了其通過定增、併購、重組等方式進一步發展的能力。

第二版

（2）為優化國有資本布局做準備

國有資本有不同通過資本市場增減持，可以動態優化國有資本在國民經濟中的佈局，發揮其最大作用。然而，當前過低的估值水平限制了未來潛在的國資減持。

截至11月23日，整體內銀股表現向好，即日收市報，工行 （01398） 升1.07%、招行 （03968） 升0.57%、郵儲行 （01658） 升0.45%、農行 （01288） 升0.81%、中銀香港 （02388） 0.41%、交銀 （03328） 升0.23%

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第二版更新於 12：42 新增內房股22年及23年每股盈利增長預測組圖

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