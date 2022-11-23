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星級分析師任澤平：內地宜發放「萬億級消費券」帶動全民消費

財金猛人追蹤 13:00 2022/11/23

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東吳證券特邀首席經濟學家任澤平發表最新觀點，指現時外需下滑、內需疲軟，擴內需迫切性上升，由於中國已轉變為消費主導的經濟結構，透過電子消費券，將有助打通國民經濟循環。

專訪「英SIR」黃國英 談港股美股最新部署【下一頁

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萬億級消費券

任澤平指出，當下考慮發放消費券，而且宜發放千億、萬億級消費券，帶動全民消費。此舉目的在於幫助部分困難群眾度過難關、惠民生、穩經濟、提振消費、提振信心。

他說：「發放範圍，消費券應覆蓋所有行業、按人均發放，體現普惠性和公平性，可用身份證輔助，帶動全民消費。個別蜻蜓點水式消費券無實質意義。」

他建議消費券可以設置補貼率，比如80%，即消費滿100元，使用80元，刺激使用，避免儲蓄漏出，真正發揮消費券的作用。

在發放通道上，綫上發行為主、多平台結合，有條件的城市可試點采用數字人民幣。綫上發放具有「成本低」、「見效快」、「覆蓋範圍廣」、「定向精准」的特點；發放結束後可定量評估發行效果，形成一套成熟高效的發放標准。

推廣改革

任澤平表示數字人民幣的發放方式，亦有助於推廣改革。在資金來源上，可以定向與公開市場操作相結合發行特別國債，中央向地方轉移支付，既可保障消費券發行力度，又可兼顧公平，也不增加財政負擔。

他說：「不用擔心消費券會引發通脹。當前物價回落，需求不足，關鍵是穩住宏觀經濟大盤、扭轉市場預期，提振消費已刻不容緩。我原來也是贊同搞新老基建『以工代賑』的，但是現在人員和物資流動受限，可能當下發放消費券效果更好，有三大好處。」

 

報告來源：東吳證券

編輯：陳文政
 

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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