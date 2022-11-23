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港股能否繼續彈？

財金 18:24 2022/11/23

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恒指自10月的低位反彈後，近期持續於17500點附近上上落落，究竟下一步能否繼續突破呢？建銀國際近期發布報告，由港股流動性分析未來走向，結果顯示港股未來幾個月或會出現回調，讀者們可以點擊以下圖表，盡覽關於近期港股資金面的詳細分析，掌握投資先機

    點擊圖片放大
    +8
    +7

建銀綜合各指標，設計了一個指標幫助追蹤香港市場的資金流動狀況，即香港市場流動性指數。
該指數組成包括：

  • 利率變化（LIBOR-HIBOR 息差）
  • 匯率變化（人民幣 12 個月升值預期、美元對港元匯率、美元指數）
  • 市場波動（芝加哥期權交易所市場波動指數、恒生指數波幅指數）
  • 風險溢價（收益率差）
  • 港股通南下資金凈流入
  • 其他新興市場資金流動性（印度、韓國）

（建銀將每個類別（均值=0，方差=1）標準化，對資本流動性數據（數據來自 IMF 算法+三次樣條插值（Cubic Spline Interpolation）進行多元回歸，獲得指數動態權重的系數。他們使用一個月的滯後數據。）

根據建銀分析，香港市場流動性指數在過去一個月基本持平，隨後在利好通脹數據後大幅飆升；拖累該指數的是港元的持續走弱以及LIBOR-HIBOR息差的持續走弱；支撐該指數的則是南向資金流、人民幣反彈以及新興市場資金小幅流入。

流動性指數一般緊跟恒指，差值一旦擴大，市場調整通常將很快到來。

不過上圖可見.....

 

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 研究報告

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