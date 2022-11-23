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兩位重磅人物的講話 對內房有重大啟示？
恒指自10月的低位反彈後，近期持續於17500點附近上上落落，究竟下一步能否繼續突破呢？建銀國際近期發布報告，由港股流動性分析未來走向，結果顯示港股未來幾個月或會出現回調，讀者們可以點擊以下圖表，盡覽關於近期港股資金面的詳細分析，掌握投資先機。
建銀綜合各指標，設計了一個指標幫助追蹤香港市場的資金流動狀況，即香港市場流動性指數。
該指數組成包括：
（建銀將每個類別（均值=0，方差=1）標準化，對資本流動性數據（數據來自 IMF 算法+三次樣條插值（Cubic Spline Interpolation）進行多元回歸，獲得指數動態權重的系數。他們使用一個月的滯後數據。）
根據建銀分析，香港市場流動性指數在過去一個月基本持平，隨後在利好通脹數據後大幅飆升；拖累該指數的是港元的持續走弱以及LIBOR-HIBOR息差的持續走弱；支撐該指數的則是南向資金流、人民幣反彈以及新興市場資金小幅流入。
流動性指數一般緊跟恒指，差值一旦擴大，市場調整通常將很快到來。
不過上圖可見.....
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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes
欄名 : 研究報告