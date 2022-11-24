內房股大升 融資再有利好消息 最壞情況已過？關鍵在......

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內地融資情況繼續有好消息，中國銀行間市場交易商協會昨日（23日）公布，中債信用增進公司在「第二支箭」政策框架下，對龍湖集團 （00960） 、美的置業 （03990） 、金輝集團 （09993） 3間民企內房批出發債信用增進函，擬首批分別支援3間企業發行20億元（人民幣‧下同）、15億元、12億元中期票據，後續將根據企業需求提供持續增信發債服務。

交易商協會又表示，至今已收到近百間民營房企增信業務意向，正按照相關機制積極推進業務。

萬科企業 （02202） 向交易商協會表達280億元儲架式註冊發行意向；而金地集團（滬：600383）亦向交易商協會遞交150億元儲架式註冊發行申請，為繼龍湖等3間內房後，混合所有制房企首次提出發行意向。另外，交通銀行於昨日分別與萬科集團及美的置業簽署全面戰略合作協定，交行將分別為萬科及美的提供1,000億及200億元意向性綜合授信額度，並提供多元化融資服務，包括但不限於房地產開發貸款等。

國家統計局公布，今年首10月房地產開發企業到位資金按年跌24.7%，增速持續處於低谷。不過，中指研究院數據顯示，10月房企非銀融資總額按年增16.4%至556.8億元，為今年以來首次出現按年正增長。

內地官員一再強調內房的重要性，會繼續支持內房企業融資，

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