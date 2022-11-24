原油價沖高VS供需格局 天風證券：原油市場正處ESG革命新階段

俄羅斯石油受西方國家製裁，運輸船減少甚至要延長行走路綫，導致國際航運成本增加，影響原油價格。

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專訪「英SIR」黃國英 談港股美股最新部署【下一頁】

回顧歷史原油周期，原油價格走勢與供需格局有關，今輪油價沖上高位亦離不關這關係，天風證券報告發表最新觀點，目前原油市場正處於「ESG革命」新階段，成為其中報告亮點（見上圖）

在此，簡單說明一下，第六階段（ESG革命）：2021年後，隨著疫情恢復全球經濟復甦，拉動石油需求的快速恢復。同時，全球環境危機意識崛起，ESG政策的出台，以及企業向新能源方向的戰略轉型，大幅削減了上游勘探投資，石油市場再次進入供給緊張階段，油價再次衝高。

報告來源：天風證券

編輯：鍾采餘

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