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展望23年 原油供需格局現矛盾 天風證券料布蘭特期油價中樞或在每桶100美元（第三版）

研究報告 18:23 2022/11/24

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俄羅斯石油受西方國家制裁，運輸船減少甚至要延長行走路綫，導致國際航運成本增加，影響原油價格。

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專訪「英SIR」黃國英 談港股美股最新部署【下一頁

回顧歷史原油周期，原油價格走勢與供需格局有關，今輪油價沖上高位亦離不關這關係，天風證券報告發表最新觀點，目前原油市場正處於「ESG革命」新階段，成為其中報告亮點（見上圖）

在此，簡單說明一下，第六階段（ESG革命）：2021年後，隨著疫情恢復全球經濟復甦，拉動石油需求的快速恢復。同時，全球環境危機意識崛起，ESG政策的出台，以及企業向新能源方向的戰略轉型，大幅削減了上游勘探投資，石油市場再次進入供給緊張階段，油價再次衝高

第二版

今輪原油周期主要由供給衝擊主導，主要影響供給端之3大因素：
1）全球長期受ESG政策、資本開支影響，增產相對有限。
2）石油輸出國組織OPEC享受定價權帶來的高油價高利潤，減產挺價意願明顯。
3）俄羅斯原油受歐美制裁影響，供給或在年底呈現大幅下降，以上供給方面因素短期內很難解決。

第三版

需求端受歐美經濟衰退影響？
該行就短期、中長期影響分析：

  • 短期受冬季油代氣影響或有提振
  • 中長期受高油價的負反饋，以及歐美經濟衰退預期的影響，預計需求增速放緩，對油價的壓制較為明顯。

報告來源：天風證券
編輯：鍾采餘

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...

撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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