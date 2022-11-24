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中國11月零售銷售有望翻盤？

研究報告 17:03 2022/11/24

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內地早前公布10月消費數據，受疫情封控影響，消費增速明顯下滑。10月社會消費品零售總額40,271億元（人民幣，下同），按年跌0.5%，其中，除汽車以外的消費品零售額36,575億元，按年跌0.9%。

按消費類型分，10月份，商品零售36,171億元，按年升0.5%；餐飲收入4,099億元，按年跌8.1%；網上零售總額13，658億元，按年升14.8%。

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光銀國際認為，網上零售額快速增長，但餐飲零售額回落，反映出隨著全國各地漸入冬季，疫情防控壓力增大且疫情多點復發勢頭增強，多地進入靜態管理，人員及物流流動受阻，所以綫下零售及餐飲業首當其衝受到影響。

雖然總體消費偏弱，但網上零售則因其確定性較高，所以仍錄得正增長，而10月底開啟的「雙十一」預售更是帶動綫上消費快速增長。

根據星圖資料，10月31日至11月11日期間，全網電商交易總額為11,507億元，按年增長13.4%。細分來看，綜合電商、直播電商、新零售、社區團購分別錄得9,340億元、1,814億元、218億元、135億元的交易額，按年增長2.9%、146.1%、10.8%和1.1%。

總結：雖然10月社會零售總額意外由正轉負，顯示社會零售仍面臨較大挑戰，不過本次「雙十一」相對強勁的雙位數增速，反映出社會消費潛力仍然存在。

隨着「優化疫情防控二十條」措施落地，多地防疫政策出現不同程度的改變，相信11月零售銷售將較10月有所改善。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 券商報告

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