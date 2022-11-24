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推中式估值 招商局抵買

財金專欄 2022/11/24

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港股昨日反彈，可惜成交縮量，小心大市彈完再跌，恒指要下見17000點，國企指數則見5800點。惟內地可能推動中國式估值，低估值高息的中資股有望在市場風格轉換下逆市上升，非金融股可留意招商局港口（

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 港口營運股 習近平 RCEP 易會滿 招商局港口（00144）

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