推中式估值 招商局抵買 財金專欄 2022/11/24 分享： 分享： 港股昨日反彈，可惜成交縮量，小心大市彈完再跌，恒指要下見17000點，國企指數則見5800點。惟內地可能推動中國式估值，低估值高息的中資股有望在市場風格轉換下逆市上升，非金融股可留意招商局港口（ ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股反彈成交縮 恒指或要見萬七（第四版） 2022/11/23 港股反彈成交縮 恒指或要見萬七（第四版） 中字股實力談 - 銀證性價比 完勝同儕 2022/11/23 銀證性價比 完勝同儕 中字股實力談 - 阿爺薦偏低估值國企 港股再迎大浪？（第四版） 2022/11/22 阿爺薦偏低估值國企 港股再迎大浪？（第四版） 中字股實力談 - 水電大規劃 東氣高增長 2022/11/22 水電大規劃 東氣高增長 中字股實力談 - 港股今個小雪不平靜 大市逢跌要加倉？（第四版） 2022/11/21 港股今個小雪不平靜 大市逢跌要加倉？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 港口營運股 習近平 RCEP 易會滿 招商局港口（00144）