首域盈信：中印優質股人棄我取

投資者近期再度將中國和印度作比較，並希望了解投資者如何將自身對政治及宏觀經濟環境的觀點融入投資流程。

有關中國市場的由上而下討論，通常依賴想像和猜測。事實上，中國並非表面看來般單一，由於國內多元化，而且

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