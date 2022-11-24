首域盈信：中印優質股人棄我取 財金專欄 2022/11/24 分享： 分享： 投資者近期再度將中國和印度作比較，並希望了解投資者如何將自身對政治及宏觀經濟環境的觀點融入投資流程。 有關中國市場的由上而下討論，通常依賴想像和猜測。事實上，中國並非表面看來般單一，由於國內多元化，而且 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Rasmus Nemmoe 首源投資旗下首域盈信資產管理的基金經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 諾偉：亞太商用物業有長遠機遇 2022/11/23 諾偉：亞太商用物業有長遠機遇 名家觀點 - Nuveen：亞太地區有條件抵禦經濟風暴 2022/11/22 Nuveen：亞太地區有條件抵禦經濟風暴 施羅德：能源轉型是結構性機遇 2022/11/22 施羅德：能源轉型是結構性機遇 信銀國際卓亮：美元指數回調對人民幣匯率支持有限 2022/11/18 信銀國際卓亮：美元指數回調對人民幣匯率支持有限 宏利投資管理：亞洲可持續債券擺脫陰霾 2022/11/18 宏利投資管理：亞洲可持續債券擺脫陰霾 中國 美元 政治 基金 印度 每股盈利 新興市場 中國市場 銀行 投資策略