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為穩定供應  低價賣地成趨勢  

地產 12:00 2022/11/24

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觀塘安達臣道最後一幅商業地最終以2.96億元、每呎樓面地價約2,684元批予新地，較區內另一幅於今年8月成交的商業地成交價低約51%，可見發展商相當看淡商業前景。不過，由近月陸續有地皮以低於市場估值下限批出可見，政府願意就地皮的底價作出調整，避免項目流標收場，擾亂整體市場發展。

上述用地最終由新地「爆冷」擊敗3位對手奪得，地皮截標前的市場估值約3.7億元至5.5億元，每呎樓面地價約3,355元至4,987元，意味是次成交價較市場估值下限足足低約20%。而若與區內另一幅於8月以7.66億元、每呎樓面地價約5,501元批予領展的商業地比較，是次成交價更較對上一次中標價大幅低出約51%。

新地近日接連投得商業地，除上述觀塘地外，還有最新於今個月22日投得的西九文化區商業項目藝術廣場大樓。雖然藝術廣場大樓最終亦成功批出，但其僅僅接獲至少1份標書，招標反應較2月首度截標時所接獲至少4份更為冷淡，可見在加息陰霾、投資及商業氣氛疲弱之下，發展商的入標意慾大減。

除了商業地外，住宅用地亦接連以低價出售，有港島地價最近跌穿1萬元關口，以近日堅尼地城西寧街的蚊型地為例，政府於今個月初以逾4.39億元、即每呎樓面地價約9500元批出，該地地價創下港島官地2014年4月後新低，反映發展商對整體樓市前景亦偏向不樂觀。

事實上，過往當發展商的出價不符合政府的底價，涉及地皮便會流標，留待日後重推。但是，近數個月已經陸續有地皮以低於市場估值下限批出，或多或少反映政府為了配合市況調整地價而調整地皮底價。這除了可避免地皮流標，再度為市場「添煩添亂」外，亦可見當局以穩定土地供應為終極目標。

記者：潘淑盈
 

觀塘安達臣道商業地以2.96億元售出，每呎樓面地價約2,684元，較區內另一幅於今年8月成交的商業地成交價低約51%。

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