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人大選戰「亮燈」 近半舊人不連任

財金專欄 2022/11/24

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港區新一屆人大代表將「大換血」！聽聞今次選舉逾百人有意出戰，部分人昨日收到「綠燈」和「紅燈」通知，原有的舊人近半不連任，最終獲綠燈者或不足50人，角逐36席。

昨首日提名 今料多人報名

港區人大選舉提名期

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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