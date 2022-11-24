人大選戰「亮燈」 近半舊人不連任 財金專欄 2022/11/24 分享： 分享： 港區新一屆人大代表將「大換血」！聽聞今次選舉逾百人有意出戰，部分人昨日收到「綠燈」和「紅燈」通知，原有的舊人近半不連任，最終獲綠燈者或不足50人，角逐36席。 昨首日提名 今料多人報名 港區人大選舉提名期 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 逾百人擬出戰人大 料最終半數去馬 2022/11/23 逾百人擬出戰人大 料最終半數去馬 有政戲 - 李家超外訪中招 8隨員為何無恙？ 2022/11/22 李家超外訪中招 8隨員為何無恙？ 有政戲 - 李家超泰國APEC行 場內場外皆精采 2022/11/21 李家超泰國APEC行 場內場外皆精采 有政戲 - 譚耀宗退人大常委 林鄭接棒「不可能」？ 2022/11/18 譚耀宗退人大常委 林鄭接棒「不可能」？ 有政戲 - 駱惠寧分享二十大精神 港優勢更凸顯 2022/11/17 駱惠寧分享二十大精神 港優勢更凸顯 選舉 陳帆 馬逢國 譚志源