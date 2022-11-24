天然氣價上限比天高 歐洲人希望幻滅 財金專欄 2022/11/24 分享： 分享： 國際天然氣價不是一般人會留意的東西，但其實相關價格變動，對社會影響不小，本港日前宣布明年加電費，以天然氣發電為主的港燈，實質加幅按年更高達45.6%。 歐洲多國能源同樣以天然氣主導，且升幅更誇張，天然氣 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 天然氣價上限比天高 歐洲人自求多福 2022/11/23 天然氣價上限比天高 歐洲人自求多福 英國工黨劍指移民 上台改行計分制？ 2022/11/23 英國工黨劍指移民 上台改行計分制？ 國金札記 - 英工黨劍指移民 上台改行計分制？ 2022/11/23 英工黨劍指移民 上台改行計分制？ 國金札記 - 英財相減債穩市場 暫難兼顧刺激經濟 2022/11/22 英財相減債穩市場 暫難兼顧刺激經濟 國金札記 - 英加稅不利投資 買樓炒股要留神 2022/11/21 英加稅不利投資 買樓炒股要留神 天然氣 歐洲 俄羅斯 歐盟 電費 能源供應 歐元