天然氣價上限比天高 歐洲人希望幻滅

國際天然氣價不是一般人會留意的東西，但其實相關價格變動，對社會影響不小，本港日前宣布明年加電費，以天然氣發電為主的港燈，實質加幅按年更高達45.6%。

歐洲多國能源同樣以天然氣主導，且升幅更誇張，天然氣

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