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人行降準0.25厘 釋放5千億 影響幾何？（第二版）

研究報告 17:51 2022/11/25

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第二版：11月25日

中國人民銀行宣布，將於12月5日下調金融機構存款存備金率0.25厘，是次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約7.8%，預期是次降準可釋放長期資金約5,000億元人民幣。

第一版：11月24日

國務院總理李克強於本月22日主持召開國務院常務會議，本次會議部署了六項任務，當中包括「適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕」，出乎意料。分析料降準幅度最高或及0.5個百分點，時間或於12月進行，到底今次潛在降準會帶來甚麼影響？

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事實上，在國常會前一日（21日），人民銀行、銀保監會就聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，研究部署金融支持穩經濟大盤政策措施落實工作。該座談會就可見端倪，中金發表報告指，信貸工作座談會強調「主動靠前發力」、「擴大中長期貸款投放，推動加快形成更多實物工作量」，政策信號明確。

時間點

值得留意的是，自2019年以來，降準一般由總理在國常會或其他場合明確「預告」，其表達方式通常比較直接，如今次的「適時降準」，及「綜合運用降準」「進一步實施降準」等，然後當周周五宣布降準措施。不過，此前也有長達18天的時候，此次降準是否會本周內出現？值得期待。

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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