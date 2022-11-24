李克強國常會提降準 幾時？影響幾何？

國務院總理李克強於本月22日主持召開國務院常務會議，本次會議部署了六項任務，當中包括「適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕」，出乎意料。分析料降準幅度最高或及0.5個百分點，時間或於12月進行，到底今次潛在降準會帶來甚麼影響？

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事實上，在國常會前一日（21日），人民銀行、銀保監會就聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，研究部署金融支持穩經濟大盤政策措施落實工作。該座談會就可見端倪，中金發表報告指，信貸工作座談會強調「主動靠前發力」、「擴大中長期貸款投放，推動加快形成更多實物工作量」，政策信號明確。

降準預期支持信貸發力

今年5月、8月兩次信貸座談會召開後，當月貸款投放量均明顯超出市場預期，因此中金預計，11至12月信貸也有望多增。此次國常會提及降準，旨在配合支持年底信貸發力，緩解近期流動性波動帶來的干擾。中金又預計，降準幅度介乎0.25至0.5個百分點，時間可能在12月上旬，釋放5,000億元（人民幣‧下同）至10,000億元資金，不排除部分置換12月16日到期的5,000億元MLF。近期信貸重點支持的領域可能包括房地產、基建、製造業、設備更新、小微企業等。

普惠小微存量利率有望下調

2022年9月新發放普惠小微貸款利率4.72%，相比2021年底下行38個點子，相比2019年底已下行近200個點子，下行速度較快。國常會提到「引導銀行對普惠小微存量貸款適度讓利」，中金認為可能的方式是通過降低存量小微企業貸款利率10至20個點子，減輕小微企業利息負擔，特別是較早的借款，降低近期疫情對還款壓力的影響。降息方式的選擇上，除了通過LPR下調之外，還可能通過銀行直接調整存量利率的方式實現。

（不斷更新）

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