中金：降準降息預期再起（第一版）

國務院總理李克強11月22日主持召開國務院常務會議，提到「適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕」，超出市場預期。中金證券發表研究報告，起降準降息預期再起，料降準幅度0.25至0.50%，落地時間可能在12月上旬，釋放資金5000至10000億元（人民幣‧下同）。

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降準預期再起

信貸工作座談會強調「主動靠前發力」「擴大中長期貸款投放，推動加快形成更多實物工作量」，政策信號明確。

今年5月、8月兩次信貸座談會召開後，當月貸款投放量均明顯超出市場預期，中金預計11至12月也有望實現信貸按年多增。

中金認為此次國常會提及降準旨在配合支持年底信貸發力，緩解近期流動性波動帶來的干擾。中金預計降準幅度0.25至0.50%，落地時間可能在12月上旬，釋放資金5000至10000億元，不排除部分置換12月16日到期的5000億元MLF。

近期信貸重點支持的領域可能包括房地產、基建、制造業、設備更新、小微企業等。

報告來源：中金證券

編輯：陳文政

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