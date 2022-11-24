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中金：降準降息預期再起（第三版）

研究報告 15:02 2022/11/24

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國務院總理李克強11月22日主持召開國務院常務會議，提到「適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕」，超出市場預期。中金證券發表研究報告，起降準降息預期再起，料降準幅度0.25至0.50百分點，落地時間可能在12月上旬，釋放資金5000至10000億元（人民幣‧下同）。

專訪「英SIR」黃國英 談港股美股最新部署【下一頁

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降準預期再起

信貸工作座談會強調「主動靠前發力」「擴大中長期貸款投放，推動加快形成更多實物工作量」，政策信號明確。

今年5月、8月兩次信貸座談會召開後，當月貸款投放量均明顯超出市場預期，中金預計11至12月也有望實現信貸按年多增。

中金認為此次國常會提及降準旨在配合支持年底信貸發力，緩解近期流動性波動帶來的干擾。中金預計降準幅度0.25至0.50百分點，落地時間可能在12月上旬，釋放資金5000至10000億元，不排除部分置換12月16日到期的5000億元MLF。

近期信貸重點支持的領域可能包括房地產、基建、制造業、設備更新、小微企業等。

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普惠小微存量利率有望下調

2022年9月新發放普惠小微貸款利率4.72%，相比2021年底下行38基點，相比2019年底已下行近200基點，下行速度較快。

國常會提到「引導銀行對普惠小微存量貸款適度讓利」，中金認為可能的方式是通過降低存量小微企業貸款利率10至20基點，減輕小微企業利息負擔，特別是較早的借款，降低近期疫情對還款壓力的影響。降息方式的選擇上，除了通過LPR下調之外，還可能通過銀行直接調整存量利率的方式實現。

報告來源：中金證券

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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