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彭斯回憶錄未狠批特朗普 料為2024年參選鋪路

國際 17:43 2022/11/25

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美國前總統特朗普（Donald Trump）早前宣布參加2024年總統大選，但其黨內支持度已大不如前，其任內副手彭斯（Mike Pence）被視為一大挑戰者。

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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