彭斯回憶錄未狠批特朗普 料為2024年參選鋪路 國際 17:43 2022/11/25 分享： 分享： 美國前總統特朗普（Donald Trump）早前宣布參加2024年總統大選，但其黨內支持度已大不如前，其任內副手彭斯（Mike Pence）被視為一大挑戰者。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 美聯儲料明年一半機率有經濟衰退 預期或放緩加息步伐 2022/11/24 美聯儲料明年一半機率有經濟衰退 預期或放緩加息步伐 美國最高法院裁定 特朗普稅務紀錄須提交國會 2022/11/23 美國最高法院裁定 特朗普稅務紀錄須提交國會 Kanye West宣布角逐2024美國大選 再助特朗普鎅票? 2022/11/21 Kanye West宣布角逐2024美國大選 再助特朗普鎅票? 【美國中期選舉】共和黨重掌眾議院 麥卡錫料接替佩洛西任議長 2022/11/17 【美國中期選舉】共和黨重掌眾議院 麥卡錫料接替佩洛西任議長 特朗普遞表搶先入閘 第三度角逐美國總統大選 2022/11/16 特朗普遞表搶先入閘 第三度角逐美國總統大選 你可能感興趣 美聯儲料明年一半機率有經濟衰退 預期或放緩加息步伐 13:02 2022/11/24 美聯儲料明年一半機率有經濟衰退 預期或放緩加息步伐 美國最高法院裁定 特朗普稅務紀錄須提交國會 10:47 2022/11/23 美國最高法院裁定 特朗普稅務紀錄須提交國會 Kanye West宣布角逐2024美國大選 再助特朗普鎅票? 15:59 2022/11/21 Kanye West宣布角逐2024美國大選 再助特朗普鎅票? 最新專欄文章 特朗普再參選 難敵共和黨明日之星？ 2022/11/19 特朗普再參選 難敵共和黨明日之星？ 共和黨不乏明日之星 特朗普難阻政治野心崛起 2022/11/18 共和黨不乏明日之星 特朗普難阻政治野心崛起 美國會暴亂 揭右翼極端主義威脅 2022/11/12 美國會暴亂 揭右翼極端主義威脅 美國右翼極端主義抬頭 有毒陰謀論腐蝕政治 2022/11/11 美國右翼極端主義抬頭 有毒陰謀論腐蝕政治 英自由黨興衰 保守黨恐重蹈覆轍 2022/11/05 英自由黨興衰 保守黨恐重蹈覆轍 內政 選舉 美國共和黨 彭斯 特朗普 拜登 美國 總統大選