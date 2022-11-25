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銀主盤上升對樓市的啟示

地產 14:00 2022/11/25

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銀主盤的出現，多是由於業主過度借貸，形成資不抵債而被銀主收樓，雖然現時銀主盤數目與2003年沙士，或2008年金融海嘯爆發期間相比，仍然有距離，不過從銀主盤由公屋或居屋，蔓延至豪宅市場，反映樓市基本因素正呈轉差徵兆，對市場帶來信心影響。

  • 業主過度借貸形成資不抵債
  • 銀主盤由公、居屋延至豪宅
  • 削弱市場的持貨能力及信心

一直以來，住宅市場銀主盤較集中公屋或居屋，因有關物業的業主持貨能力相對弱，抵禦市場衝擊的能力較低，如今豪宅業主受到影響，難免增加市場對樓市、經濟前景，以及息口上升帶來影響的憂慮。

雖知不少豪宅業主，本身都是從商或者具投資背景，他們出現過度借貸或無力還款，正反映其本業難以維持，實體經濟正在轉弱。事實上，本港GDP已連續三季呈現收縮，上季收縮情況更擴大至4.5%，全年有機會負增長3.2%，企業倒閉、減薪潮有機會伴隨出現，進一步削弱市場的持貨能力及信心。

同時，雖然現時銀行對按揭業務仍然積極，但若然隨着業主斷供情況增加，銀主盤數目上升，銀行對於按揭業務的風險評估亦有機會更趨審慎，令市場借貸難度上升，按揭收緊將會形成惡性循環。

經濟環境與銀主盤一向呈正面關係，如2008年金融海嘯爆發期間，銀主盤數目一度急升至約316個，直至經濟好轉才回落。

 

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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