卡塔爾燒兩年GDP辧世盃 卻換來尷尬 國際 21:58 2022/11/24 分享： 分享： 大型體育活動從來是燒錢玩意，蝕少些已是成功，遑論回本。當然體育盛事有很多難以量化的正面作用，到訪觀賽的球迷，令個別行業如酒店直接受惠，但帳面計，主辧國政府蝕錢幾乎逃不掉。而今次卡塔爾世界盃，花錢之多更是超出想像，達到2200億美元，基本上不可能回本。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 天然氣價上限比天高 歐洲人自求多福 2022/11/23 天然氣價上限比天高 歐洲人自求多福 侯俊偉側重減債穩市場 暫忘英國增長無力 2022/11/23 侯俊偉側重減債穩市場 暫忘英國增長無力 英國工黨劍指移民 上台改行計分制？ 2022/11/23 英國工黨劍指移民 上台改行計分制？ 英國加稅損投資回報 買樓炒股要留心 2022/11/20 英國加稅損投資回報 買樓炒股要留心 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 2022/11/17 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 你可能感興趣 天然氣價上限比天高 歐洲人自求多福 22:20 2022/11/23 天然氣價上限比天高 歐洲人自求多福 侯俊偉側重減債穩市場 暫忘英國增長無力 12:57 2022/11/23 侯俊偉側重減債穩市場 暫忘英國增長無力 英國工黨劍指移民 上台改行計分制？ 12:56 2022/11/23 英國工黨劍指移民 上台改行計分制？ 最新專欄文章 國金札記 - 天然氣價上限比天高 歐洲人希望幻滅 今日 天然氣價上限比天高 歐洲人希望幻滅 天然氣價上限比天高 歐洲人自求多福 2022/11/23 天然氣價上限比天高 歐洲人自求多福 英國工黨劍指移民 上台改行計分制？ 2022/11/23 英國工黨劍指移民 上台改行計分制？ 國金札記 - 英工黨劍指移民 上台改行計分制？ 2022/11/23 英工黨劍指移民 上台改行計分制？ 國金札記 - 英財相減債穩市場 暫難兼顧刺激經濟 2022/11/22 英財相減債穩市場 暫難兼顧刺激經濟 運動 足球 運動 卡塔爾 世界盃 經濟