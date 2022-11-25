通號盈利穩 撑起8厘息 財金專欄 2022/11/25 分享： 分享： 港股第二日出現反彈和成交縮走勢，樂觀是橫行並以時間來消化沽壓，悲觀是恒生指數會跌穿17000點，但「中國特色估值」確實有機會成為中資股未來催化劑，低估值高息的國企有吸引力，中國通號（03969）為行業 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股連日縮量反彈 恒指短期樂觀是橫行（第四版） 2022/11/24 港股連日縮量反彈 恒指短期樂觀是橫行（第四版） 中字股實力談 - 推中式估值 招商局抵買 2022/11/24 推中式估值 招商局抵買 中字股實力談 - 港股反彈成交縮 恒指或要見萬七（第四版） 2022/11/23 港股反彈成交縮 恒指或要見萬七（第四版） 中字股實力談 - 銀證性價比 完勝同儕 2022/11/23 銀證性價比 完勝同儕 中字股實力談 - 阿爺薦偏低估值國企 港股再迎大浪？（第四版） 2022/11/22 阿爺薦偏低估值國企 港股再迎大浪？（第四版） 每股資產淨值 市盈率 市帳率 高鐵 一帶一路 中國通號（03969） 人民幣 板塊