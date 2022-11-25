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通號盈利穩 撑起8厘息

財金專欄 2022/11/25

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港股第二日出現反彈和成交縮走勢，樂觀是橫行並以時間來消化沽壓，悲觀是恒生指數會跌穿17000點，但「中國特色估值」確實有機會成為中資股未來催化劑，低估值高息的國企有吸引力，中國通號（03969）為行業

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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