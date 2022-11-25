  • 21°C
香港時間 : 20221125日 (週五) 02:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

光銀林樵基：中國10月綫上零售標青

財金專欄 2022/11/25

分享：

分享：

今年10月，全國社會消費品零售總額按年下降0.5%，遜於市場預期的增長0.7%和9月的增長2.5%。按月來看，10月零售消費額由9月的上升0.1%轉為下降0.6%。

今年前10個月，全國零售消費額錄得

...

撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

首域盈信：中印優質股人棄我取
2022/11/24
首域盈信：中印優質股人棄我取
諾偉：亞太商用物業有長遠機遇
2022/11/23
諾偉：亞太商用物業有長遠機遇
名家觀點 - Nuveen：亞太地區有條件抵禦經濟風暴
2022/11/22
Nuveen：亞太地區有條件抵禦經濟風暴
施羅德：能源轉型是結構性機遇
2022/11/22
施羅德：能源轉型是結構性機遇
信銀國際卓亮：美元指數回調對人民幣匯率支持有限
2022/11/18
信銀國際卓亮：美元指數回調對人民幣匯率支持有限
疫情 中國 經濟 銷售 人民幣 零售 社會消費品零售總額 雙十一 林樵基 宏觀分析

上一篇文章

消息：京極關注黎智英聘英大狀 或出手糾正

下一篇文章

一流景點 九流孔廟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

宏觀眼界 - 中國的下半場
中國的下半場
柳暗花明又一村
柳暗花明又一村
投資坐標 - 包包股各有前因莫羨人！
包包股各有前因莫羨人！
領展派息具吸引力
領展派息具吸引力
投資坐標 - 略減派息只待分拆！
略減派息只待分拆！
投資廣角鏡 - 東方表長期超高息的秘訣
東方表長期超高息的秘訣