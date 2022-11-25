光銀林樵基：中國10月綫上零售標青

今年10月，全國社會消費品零售總額按年下降0.5%，遜於市場預期的增長0.7%和9月的增長2.5%。按月來看，10月零售消費額由9月的上升0.1%轉為下降0.6%。

今年前10個月，全國零售消費額錄得

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