光銀林樵基：中國10月綫上零售標青 財金專欄 2022/11/25 分享： 分享： 今年10月，全國社會消費品零售總額按年下降0.5%，遜於市場預期的增長0.7%和9月的增長2.5%。按月來看，10月零售消費額由9月的上升0.1%轉為下降0.6%。 今年前10個月，全國零售消費額錄得 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 首域盈信：中印優質股人棄我取 2022/11/24 首域盈信：中印優質股人棄我取 諾偉：亞太商用物業有長遠機遇 2022/11/23 諾偉：亞太商用物業有長遠機遇 名家觀點 - Nuveen：亞太地區有條件抵禦經濟風暴 2022/11/22 Nuveen：亞太地區有條件抵禦經濟風暴 施羅德：能源轉型是結構性機遇 2022/11/22 施羅德：能源轉型是結構性機遇 信銀國際卓亮：美元指數回調對人民幣匯率支持有限 2022/11/18 信銀國際卓亮：美元指數回調對人民幣匯率支持有限 疫情 中國 經濟 銷售 人民幣 零售 社會消費品零售總額 雙十一 林樵基 宏觀分析