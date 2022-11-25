消息：京極關注黎智英聘英大狀 或出手糾正 財金專欄 2022/11/25 分享： 分享： 壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港區國安法》，獲批聘請英國大狀作為代表，律政司已提出反對。接近中方消息指，北京高度關注此事，認為影響極大，事件發展若有可能危害國家安全，中央將出手糾正。 參與國安案審訊 違國 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 人大選戰「亮燈」 近半舊人不連任 2022/11/24 人大選戰「亮燈」 近半舊人不連任 有政戲 - 逾百人擬出戰人大 料最終半數去馬 2022/11/23 逾百人擬出戰人大 料最終半數去馬 有政戲 - 李家超外訪中招 8隨員為何無恙？ 2022/11/22 李家超外訪中招 8隨員為何無恙？ 有政戲 - 李家超泰國APEC行 場內場外皆精采 2022/11/21 李家超泰國APEC行 場內場外皆精采 有政戲 - 譚耀宗退人大常委 林鄭接棒「不可能」？ 2022/11/18 譚耀宗退人大常委 林鄭接棒「不可能」？ 政治 港區國安法 黎智英 壹傳媒 中國 香港 英國 基本法 國安法 律政司