消息：京極關注黎智英聘英大狀 或出手糾正

壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港區國安法》，獲批聘請英國大狀作為代表，律政司已提出反對。接近中方消息指，北京高度關注此事，認為影響極大，事件發展若有可能危害國家安全，中央將出手糾正。

參與國安案審訊 違國

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