京滬防疫急轉 振內需再遞延 財金專欄 2022/11/25 分享： 分享： 每至年底進入消費旺季，從「雙十一」開始到新年春節，都是商家年終拼業績的最後檔期。面對疫情以來經濟持續下行壓力，在「優化防疫二十條」的預期改善下，經濟界也紛紛呼籲要把握時間窗口，將提振消費擴大內需作為拉 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 中國特色估值體系 預告金融新變 2022/11/24 中國特色估值體系 預告金融新變 國情知聞 - 通脹會否再臨 還看敏感價格 2022/11/23 通脹會否再臨 還看敏感價格 國情知聞 - 樓市興衰 奇論疊出 2022/11/22 樓市興衰 奇論疊出 國情知聞 - 人行幣策 轉攻為守？ 2022/11/21 人行幣策 轉攻為守？ 國情知聞 - 中國經濟界 怎解讀「後疫情時代」 2022/11/19 中國經濟界 怎解讀「後疫情時代」 疫情 中國 經濟 北京 上海 防疫措施 廣州 健康碼 重慶 雙十一