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京滬防疫急轉 振內需再遞延

財金專欄 2022/11/25

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每至年底進入消費旺季，從「雙十一」開始到新年春節，都是商家年終拼業績的最後檔期。面對疫情以來經濟持續下行壓力，在「優化防疫二十條」的預期改善下，經濟界也紛紛呼籲要把握時間窗口，將提振消費擴大內需作為拉

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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