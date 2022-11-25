燒兩年GDP辦世盃 卡塔爾換來尷尬 財金專欄 2022/11/25 分享： 分享： 大型體育活動從來是燒錢玩意，蝕少些已是成功，遑論回本。當然體育盛事有很多難以量化的正面作用，到訪觀賽的球迷，令個別行業如酒店直接受惠，但帳面計，主辦國政府蝕錢幾乎逃不掉。而今次卡塔爾世界盃，花錢之多更 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 卡塔爾燒兩年GDP辧世盃 卻換來尷尬 2022/11/24 卡塔爾燒兩年GDP辧世盃 卻換來尷尬 國金札記 - 天然氣價上限比天高 歐洲人希望幻滅 2022/11/24 天然氣價上限比天高 歐洲人希望幻滅 天然氣價上限比天高 歐洲人自求多福 2022/11/23 天然氣價上限比天高 歐洲人自求多福 英國工黨劍指移民 上台改行計分制？ 2022/11/23 英國工黨劍指移民 上台改行計分制？ 國金札記 - 英工黨劍指移民 上台改行計分制？ 2022/11/23 英工黨劍指移民 上台改行計分制？ 世界盃 卡塔爾 GDP 工程 機場 基建 比賽 外滙儲備 天氣 美元