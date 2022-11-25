燒兩年GDP辦世盃 卡塔爾換來尷尬

大型體育活動從來是燒錢玩意，蝕少些已是成功，遑論回本。當然體育盛事有很多難以量化的正面作用，到訪觀賽的球迷，令個別行業如酒店直接受惠，但帳面計，主辦國政府蝕錢幾乎逃不掉。而今次卡塔爾世界盃，花錢之多更

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