「氟化雙雄」有喜訊！ 財金專欄 02:30 2022/11/25 分享： 分享： 美國聯儲局十一月初的會議紀錄顯示公開市場委員會的主流認為可放緩加息步伐，令到早一晚美股溫和上升，影響所及，亞太區股市周四普遍偏好，恒指回升一百三十七點至一萬七千六百點水平，不過，由於內地單日疫情上升至 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 略減派息只待分拆！ 2022/11/23 略減派息只待分拆！ 投資坐標 - 包包股各有前因莫羨人！ 2022/11/22 包包股各有前因莫羨人！ 投資坐標 - 高息便有得升！ 2022/11/18 高息便有得升！ 投資坐標 - 石家庄式放寬搞邊科？ 2022/11/16 石家庄式放寬搞邊科？ 投資坐標 - 又一隻高息股報喜！ 2022/11/15 又一隻高息股報喜！ 波司登（03998） DYNAM JAPAN（06889） 東岳集團（00189） 招商局商業房託（01503） 美股 美國感恩節 黑色星期五 港股 派息 滬港聯合（01001）