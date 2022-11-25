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「氟化雙雄」有喜訊！

財金專欄 02:30 2022/11/25

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美國聯儲局十一月初的會議紀錄顯示公開市場委員會的主流認為可放緩加息步伐，令到早一晚美股溫和上升，影響所及，亞太區股市周四普遍偏好，恒指回升一百三十七點至一萬七千六百點水平，不過，由於內地單日疫情上升至

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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