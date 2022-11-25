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預告「降準」利內銀股 現4大利好

研究報告 16:22 2022/11/25

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內地有望迎來再次降準，國務院總理李克強日前於國常會釋放降準訊號，市場預期當局再降準將有利內銀股盈利表現。

根據中國國務院網站發布，李克強22日主持國務院常務會議時指示，要「加大金融對實體經濟支援力度，並適時、適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕」，這席話被外界解讀為「預告降準」。

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中銀證券指出，內地保經濟政策逐推出，高頻表態穩地產和經濟政策強化，過程或波折，方向卻明確，政策不息，悲觀預期將逐步修正。

另外，當局降準利好內銀股，有利於資產收益提升和負債成本下降，靜態測算提升2023年盈利增速0.34至至0.67個百分點。

對於市場前期較為擔心內銀過度讓利，影響商業可持續：降準、設備類再貸款、保交房再貸款政策工具均有利於降低銀行負債成本，資產端讓利可以通過負債端成本壓降緩解，保證銀行息差空間；從十六條表述看，對於保交樓專項借款有商業可持續要求，是區別於受困出險房企的處置的。

中銀證券總括內銀短期有4大利好因素：

降準提升資產端收益率 降低負債成本

靜態測算降準，法定準備金下降有利於提高上市銀行資產端收益率，如法定準備金率下調0.5個百分點，或提升銀行2023年盈利增速0.67個百分點，如下調0.25%，或提升0.34個百分點。降準有利於提升存款派生，利好流動性，也有利於降低銀行主動負債成本。動態看，降準或助推利率下降，但從目前資產端利率已經較低且前期持續降息的背景下，我們認為降準對銀行基本面整體偏利好。

保交樓轉向借款或提速 商業銀行激勵明確

今次國常會提到「推進保交樓專項借款儘快全面落到項目，激勵商業銀行新發放保交樓貸款」，結合此前保交樓表述，預計保交樓融資落地可期，支持保交樓再貸款亦將較快推出。

國有行與房地產企業簽署戰略授信協定 表態支援房地產融資

近日中行 （03988） 、農行 （01288） 、交行 （03328） 分別公告與萬科 （02202） 、龍湖 （00960） 、中海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 、美的置業 （03990） 等房地產企業簽署戰略合作協定，此外媒體亦報導工行亦將龍湖、碧桂園 （02007） 等簽訂戰略協議。大行同時與大型民企等房地產公司簽訂的協定，明確表態支援房地產融資，反映政策決心和力度。

設備類再貸款發放  ；利於內銀成本壓降

國常會亦提出「對設備更新改造，要在已基本完成貸款簽約基礎上，把工作重點轉向專項再貸款發放和財政貼息撥付，督促加快設備購置和改造」。再貸款發放利率較低，有利於銀行負債成本壓降。

報告來源：中銀證券

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

貨幣政策 經濟 銀行 李克強 中國

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