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新盤低市價出擊 勢成市場新常態

地產 14:00 2022/11/26

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近期樓市氣氛持續疲弱，整體物業成交量未見起色，加上受多項負面因素困擾，包括銀行息口上揚，本港經濟衰退等，進一步削弱買家供款及購買力，發展商在新盤開價上亦要「忍手」，定價難以進取。

  • 負面因素困擾樓市，二手樓價指數連挫7周
  • 第三季實質本地生產總值，按年收縮達4.5%
  • 供樓負擔直綫上升，入市前更要「計清計楚」

按揭息率上升，窒礙入市信心。其中，大型銀行滙豐，將由下月初起把H按封頂息率上調25點子，適逢美國聯儲局下月議息，再度加息機會甚濃，本港銀行勢必跟隨，令供樓人士百上加斤。

另一方面，本港經濟表現未如理想，今年第三季實質本地生產總值，按年收縮達4.5%，財政司司長陳茂波日前亦指出，本港作為外向型經濟體，難免受外圍環境影響，加上疫情下，本港與內地的運輸未完全恢復，對今年本港經濟亦不樂觀。

在多項利淡因素夾擊下，樓價亦持續回落，最新公布的中原城市領先指數（CCL），按周再挫1.5%，連跌7周，更重回2017年10月、即約5年前的水平。

在中港兩地尚未通關，政府採取0+3檢疫措施，缺乏海外投資者下，樓市仍然以本地用家主導，但該類買家本身的財政實力，難以與投資者相題並論，對息口走勢也甚為敏感，尤其是踏入加息期後，每月供樓負擔直綫上升，入市前更要「計清計楚」，市場在缺乏購買力支持下，新盤亦只能以低市價出擊，並成為市場新常態。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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