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中電信高息 值得繼續揸

財金專欄 2022/11/26

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港股兩連跌後反彈，全周呈好淡爭持「陀螺」形態，處於靜極思動，但中國特色估值成為市場風格轉移所在。雖然電訊股今年成為強勢板塊之一，但平均預測息率仍超過7厘，市帳率（PB）更不足0.6倍，中國電信（

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 中資電訊股 習近平 易會滿 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941）

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