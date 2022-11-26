中電信高息 值得繼續揸 財金專欄 2022/11/26 分享： 分享： 港股兩連跌後反彈，全周呈好淡爭持「陀螺」形態，處於靜極思動，但中國特色估值成為市場風格轉移所在。雖然電訊股今年成為強勢板塊之一，但平均預測息率仍超過7厘，市帳率（PB）更不足0.6倍，中國電信（ ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 美短債息升壓港股 恒指下周見170？（第四版） 2022/11/25 美短債息升壓港股 恒指下周見170？（第四版） 中字股實力談 - 通號盈利穩 撑起8厘息 2022/11/25 通號盈利穩 撑起8厘息 中字股實力談 - 港股連日縮量反彈 恒指短期樂觀是橫行（第四版） 2022/11/24 港股連日縮量反彈 恒指短期樂觀是橫行（第四版） 中字股實力談 - 推中式估值 招商局抵買 2022/11/24 推中式估值 招商局抵買 中字股實力談 - 港股反彈成交縮 恒指或要見萬七（第四版） 2022/11/23 港股反彈成交縮 恒指或要見萬七（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 中資電訊股 習近平 易會滿 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941）