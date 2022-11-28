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六大行的超萬億「大紅包」 給了哪些房企？（附名單）

財金 10:33 2022/11/28

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近期內房板塊政策利好不斷，繼「金融16條」後，再出金融監管部門要求加快支持房地產市場，六大行紛紛為房企開出大額授信。據統計，目前六大行為房地產企業提供的授信額度已超萬億元（人民幣，下同）。 

那麼究竟今次授信的大紅包，哪些房企有份拿呢？

據摩根大通梳理，六大行授信的房企分別包括：中海外 （00688） 、保利發展......（點擊下圖查看完整名單）

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 內房危機

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