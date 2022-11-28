專訪 基金經理：2023年部署4個主題

宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理李文琳在接受《Money Times》專訪時表示，看好港股在未來幾個季度的表現，主要有4個原因︰包括：

1）港股估值偏低； 2）美國加息快到盡頭； 3）二十大後料政策力度將加強； 4）股票風險溢價下降。

展望2023年，李文琳認為，有4個投資主題值得留意：

1）中國經濟重啟（Reopen）受惠股； 2）受惠原材料成本下跌的必需消費股； 3）優質科網股； 4）自主可控製造業。

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李文琳指，Reopen將是未來幾個季度很重要的投資主題。「中國今年的宏觀經濟，尤其是消費方面低於市場預期，很大程度是因為疫情防控，除了影響消費外，也影響了供應鏈物流。從最近一系列的政策公布來看，防疫其實是逐漸地向更合理科學的方向發展，相信航空、出行相關股、消費及工業製造股將受惠。」

更深入分析，可詳閱《兩大基金經理︰港股最壞時刻已過》（加入主文 文章連結）

他續指，以前大家習慣去炒消費升級，但從今年開始，因經濟下行，為消費帶來壓力，可能大家講得更多的是「消費降級」。

他指出，一些消費品可以明顯受惠原材料成本的下跌，如一些生活必需品今年的成本升了很多，而在高基數的基礎上，明年成本下跌會讓這些公司有一個比較明顯的利潤率的提升。在必選消費當中，李文琳較看好啤酒、飲料及生活用紙方面的公司。

至於科網股方面，李文琳認為，板塊表現差主要受累：

1）無風險利率上升； 2）中國對平台經濟股的監管； 3）宏觀經濟差，影響廣告支出等三方面影響。

李文琳指，這三方面出現邊際性的利好因素，包括美國加息快到盡頭、反壟斷監管方面有所放鬆；以及憧憬中國宏觀經濟在明年改善。

「從基本面角度來說的話，第三季及第四季仍面對壓力，如遊戲版號還未大批量地審批、廣告收益受到經濟下行影響，估計第三、四季是基本面最差的時候了，料明年基本面將好轉，加上科網股的估值現在非常便宜，從估值角度來說，具安全邊際。」

記者：陳紫瑩

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