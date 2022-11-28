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新能源車銷量超預期 造車新勢力誰能跑出

研究報告 08:30 2022/11/28

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2022年新能源車銷量超年初預期，預計2023年新能源車銷量將達到900至950萬台。平安證券預計吉利 （00175） 、長城 （02333） 有望繼比亞迪、特斯拉躋身新能源車第二梯隊。

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平安證券預計2022年新能源車銷量有望達到680萬台，按年增加93.2%，超過年初市場預期。料2023年新能源車銷量將繼續維持增長態勢，但增速將有所回落，中性預測2023年新能源車銷量為930萬台，按年增加36.8%，其中新能源乘用車銷量預計為905萬台，按年增加39.2%....

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報告來源：平安證券

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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