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金融政策續利內房 滙豐看追升仍未遲

研究報告 08:00 2022/11/26

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內地金融政策頻發，但港股仍牛皮，上周回軟418點。事實上，國策志在解決近期內地資金鏈轉緊的問題，港股短期受困水緊，大市要觀望，板塊可輪動。

上周主要金融利好包括：

金融政策集中利好內房、內銀板塊，相關股份表現標青，但大市表現平平，恒生指數全周挫418點，收報17573點。要解釋大市氣氛為何及不上政策的利好，可從兩方面解釋︰

一、恒指反彈階段性到位。提出「牛市三階段」論的廣發證券指出，截至11月17日，恒生指數距離底部反彈約22.9%，一致預測市盈率修復至10.1倍的中樞水平，意味港股由情緒主導的第一階段牛市行情進入後半段，短期或進入修整期。詳見：港股的「牛一」悄悄來了麼？

二、市場流動性減弱。港股成交額由前周的8,754億港元，滑落至上周的5,147億港元。與此同時，北水連續11周淨流入港股後斷纜，上周錄得15億港元淨流出。

    點擊圖片放大

內房板塊同樣適用於「情緒——估值——盈利」的牛市三部曲，而目前中央一系列的撑融資政策，仍停留在情緒的收復上。摩根大通指出，近期內房金融政策的核心目的仍是「保交樓」，確保現有項目可以完成，但這不代表會刺激出新的購房需求。該行又指，意向性授信額度不等於開發商可以借足全額，加上近期更多的封控續打擊樓市，開發商資金回籠仍難，故政策未完全確保下一次的債務違約不會出現。因此該行認為本輪由情緒主導的內房反彈，在未有銷售表現的實際利好支撑下很難持久。

內房板塊並未啟動牛市二部曲，但未如大市一般進入修整期，是因為......

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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