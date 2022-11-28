倘美加息見頂 日圓或重返132 財金專欄 2022/11/28 分享： 分享： 日本央行已經顯示出，阻止日圓跌穿150兌1美元的決心，現在只待美國聯儲局何時宣布加息周期見頂，不排除日圓有迅速升返132的可能。 除非美國往後公布的通脹數字再度急升，重新激發市場對聯儲局大幅加息的預期， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元暫徘徊1.02至1.05美元 今日 歐元暫徘徊1.02至1.05美元 英鎊維持長遠看淡 今日 英鎊維持長遠看淡 日圓還看美PCE數據 今日 日圓還看美PCE數據 澳元上升目標暫維持69美仙 今日 澳元上升目標暫維持69美仙 紐元上升目標調升至65美仙 今日 紐元上升目標調升至65美仙 你可能感興趣 歐元暫徘徊1.02至1.05美元 今日 01:00 歐元暫徘徊1.02至1.05美元 英鎊維持長遠看淡 今日 01:00 英鎊維持長遠看淡 日圓還看美PCE數據 今日 01:00 日圓還看美PCE數據 最新專欄文章 歐元暫徘徊1.02至1.05美元 今日 歐元暫徘徊1.02至1.05美元 加元維持上望1.3 今日 加元維持上望1.3 紐元上升目標調升至65美仙 今日 紐元上升目標調升至65美仙 澳元上升目標暫維持69美仙 今日 澳元上升目標暫維持69美仙 日圓還看美PCE數據 今日 日圓還看美PCE數據 加元 紐元 澳元 日圓 英鎊 歐元 加息 美國聯儲局 通脹 外滙貨幣