倘美加息見頂 日圓或重返132

日本央行已經顯示出，阻止日圓跌穿150兌1美元的決心，現在只待美國聯儲局何時宣布加息周期見頂，不排除日圓有迅速升返132的可能。

除非美國往後公布的通脹數字再度急升，重新激發市場對聯儲局大幅加息的預期，

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