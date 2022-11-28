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英鎊維持長遠看淡

財金專欄 2022/11/28

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英國財長候俊偉的財政預算案穩定了市場對英鎊及英債市的信心，這可從英國10年債息的急促回落中反映。再配合市場預期聯儲局加息周期快見頂，近期英鎊滙價顯著上升。不過，英國面對第三季GDP按季收縮0.2%，通

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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