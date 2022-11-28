英鎊維持長遠看淡 財金專欄 2022/11/28 分享： 分享： 英國財長候俊偉的財政預算案穩定了市場對英鎊及英債市的信心，這可從英國10年債息的急促回落中反映。再配合市場預期聯儲局加息周期快見頂，近期英鎊滙價顯著上升。不過，英國面對第三季GDP按季收縮0.2%，通 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 倘美加息見頂 日圓或重返132 今日 倘美加息見頂 日圓或重返132 歐元暫徘徊1.02至1.05美元 今日 歐元暫徘徊1.02至1.05美元 日圓還看美PCE數據 今日 日圓還看美PCE數據 澳元上升目標暫維持69美仙 今日 澳元上升目標暫維持69美仙 紐元上升目標調升至65美仙 今日 紐元上升目標調升至65美仙 你可能感興趣 倘美加息見頂 日圓或重返132 今日 01:00 倘美加息見頂 日圓或重返132 歐元暫徘徊1.02至1.05美元 今日 01:00 歐元暫徘徊1.02至1.05美元 日圓還看美PCE數據 今日 01:00 日圓還看美PCE數據 最新專欄文章 歐元暫徘徊1.02至1.05美元 今日 歐元暫徘徊1.02至1.05美元 加元維持上望1.3 今日 加元維持上望1.3 紐元上升目標調升至65美仙 今日 紐元上升目標調升至65美仙 澳元上升目標暫維持69美仙 今日 澳元上升目標暫維持69美仙 日圓還看美PCE數據 今日 日圓還看美PCE數據 加元 紐元 澳元 日圓 英鎊 歐元 加息 美國聯儲局 通脹 外滙貨幣