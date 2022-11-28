英國財長候俊偉的財政預算案穩定了市場對英鎊及英債市的信心，這可從英國10年債息的急促回落中反映。再配合市場預期聯儲局加息周期快見頂，近期英鎊滙價顯著上升。不過，英國面對第三季GDP按季收縮0.2%，通

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