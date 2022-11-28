日圓還看美PCE數據

本周四，美國將公布10月PCE（個人消費開支）平減指數，這是聯儲局最看重的通脹數字。由於以消費物價指數（CPI）衡量的通脹數字已見回落，如PCE同時下跌，這將大大增強市場對聯儲局加息周期見頂的想法。屆

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