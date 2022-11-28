澳元上升目標暫維持69美仙

對於澳央行12月6日議息會議，按利率期貨市場顯示，加息25基點幾近市場共識，加息半厘機率近零。以現今2.85厘澳元息率或許不吸引，但澳元卻具潛力。11月15日，中澳兩國領導人暌違6年於印尼G20期間展

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