紐元上升目標調升至65美仙

面對7.2%通脹率，紐央行上周宣布大幅加息75基點，息率推上4.25厘水平。在紐央行聲明中，該行繪畫出清晰的貨幣政策方向，指明年其息率料將進一步攀至5.5厘才見頂，並料待2025年息率才跌返4.35厘

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