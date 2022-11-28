加元維持上望1.3 財金專欄 2022/11/28 分享： 分享： 加央行行長於上周三國會謂，當地通脹仍高（10月數字為6.9%），有續加息需要。對於加央行12月7日議息會議，市場雖普遍預期會加息25基點，不排除會有更大加幅。本周重點看周四美國的10月PCE通脹數字， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 倘美加息見頂 日圓或重返132 今日 倘美加息見頂 日圓或重返132 歐元暫徘徊1.02至1.05美元 今日 歐元暫徘徊1.02至1.05美元 英鎊維持長遠看淡 今日 英鎊維持長遠看淡 日圓還看美PCE數據 今日 日圓還看美PCE數據 澳元上升目標暫維持69美仙 今日 澳元上升目標暫維持69美仙 你可能感興趣 倘美加息見頂 日圓或重返132 今日 01:00 倘美加息見頂 日圓或重返132 歐元暫徘徊1.02至1.05美元 今日 01:00 歐元暫徘徊1.02至1.05美元 英鎊維持長遠看淡 今日 01:00 英鎊維持長遠看淡 最新專欄文章 歐元暫徘徊1.02至1.05美元 今日 歐元暫徘徊1.02至1.05美元 紐元上升目標調升至65美仙 今日 紐元上升目標調升至65美仙 澳元上升目標暫維持69美仙 今日 澳元上升目標暫維持69美仙 日圓還看美PCE數據 今日 日圓還看美PCE數據 英鎊維持長遠看淡 今日 英鎊維持長遠看淡 加元 紐元 澳元 日圓 英鎊 歐元 加息 美國聯儲局 通脹 外滙貨幣