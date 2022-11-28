加央行行長於上周三國會謂，當地通脹仍高（10月數字為6.9%），有續加息需要。對於加央行12月7日議息會議，市場雖普遍預期會加息25基點，不排除會有更大加幅。本周重點看周四美國的10月PCE通脹數字，

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