歐元暫徘徊1.02至1.05美元

歐洲進入冬季，現將真正考驗歐洲在失去俄羅斯天然氣下，是否仍能安然渡過。不過，就算當地民眾有足夠暖氣過冬，企業又有否足夠能源維持正常運作仍是未知數。不少重工業已開始離開歐洲，將嚴峻打擊當地經濟。料歐元暫

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