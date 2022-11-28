黃元山料掌特首政策組 與李家超有化學作用

特首李家超新班子已開工近5個月，唯獨其御用智庫「特首政策組」，組長人選尚未公布。據知，曾任李家超競選辦副主任，現為團結香港基金高級副總裁的黃元山，是李家超的心水人選。

選委界議員 金融界任主管多年

現年

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