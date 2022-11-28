黃元山料掌特首政策組 與李家超有化學作用 財金專欄 2022/11/28 分享： 分享： 特首李家超新班子已開工近5個月，唯獨其御用智庫「特首政策組」，組長人選尚未公布。據知，曾任李家超競選辦副主任，現為團結香港基金高級副總裁的黃元山，是李家超的心水人選。 選委界議員 金融界任主管多年 現年 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 消息：京極關注黎智英聘英大狀 或出手糾正 2022/11/25 消息：京極關注黎智英聘英大狀 或出手糾正 有政戲 - 人大選戰「亮燈」 近半舊人不連任 2022/11/24 人大選戰「亮燈」 近半舊人不連任 有政戲 - 逾百人擬出戰人大 料最終半數去馬 2022/11/23 逾百人擬出戰人大 料最終半數去馬 有政戲 - 李家超外訪中招 8隨員為何無恙？ 2022/11/22 李家超外訪中招 8隨員為何無恙？ 有政戲 - 李家超泰國APEC行 場內場外皆精采 2022/11/21 李家超泰國APEC行 場內場外皆精采 政治 特首政策組 黃元山 李家超 香港 習近平 民建聯 疫苗通行證 安心出行 董建華