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黃元山料掌特首政策組 與李家超有化學作用

財金專欄 2022/11/28

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特首李家超新班子已開工近5個月，唯獨其御用智庫「特首政策組」，組長人選尚未公布。據知，曾任李家超競選辦副主任，現為團結香港基金高級副總裁的黃元山，是李家超的心水人選。

選委界議員 金融界任主管多年

現年

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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